أخبار مصر | الرقابة الإدارية: رصدنا أخبارا غير صحيحة عن أعمال الهيئة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرقابة الإدارية: رصدنا أخبارا غير صحيحة عن أعمال الهيئة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت هيئة الرقابة الإدارية، أن المركز الإعلامي للهيئة رصد بعض الأخبار غير الصحيحة عن أعمال الهيئة وإجراءاتها، خلال تنفيذ وضبط القضايا المختلفة.

وأشارت الرقابة، في بيان لها، مساء أمس، إلى أن ذلك يأتي في ضوء رصد المركز الإعلامي للرقابة الإدارية لبعض الأخبار غير الصحيحة عن أعمال الهيئة وإجراءاتها، خلال تنفيذ وضبط القضايا المختلفة.

وأضافت أنها تعمل وفق استراتيجية وطنية طبقا لما منحه لها الدستور، وتتوافق مع نصوص القوانين المنظمة لعملها، وتحرص كل الحرص على سرية بيانات القضايا، التي تقوم بضبطها وأطرافها، ولا تقوم باستئذان أي جهة عند اتخاذها للإجراءات التي كفلها لها القانون، إلا ما هو منصوص عليه بالقوانين المختلفة، وتتخذ جميع الإجراءات القانونية بعد العرض على النيابة العامة.

وأهابت الهيئة بوسائل الإعلام المختلفة، عدم تداول أخبار عن الهيئة أو تفاصيل القضايا التي تقوم بضبطها إلا بعد الرجوع إليها للتأكد من صحتها، لعدم نشر أخبار غير صحيحة تؤثر على الرأي العام وتعطي انطباعات مغلوطة لدى المواطنين عن الأجهزة الوطنية واستقلاليتها وحرصها على سرية إجراءات ضبط القضايا وأطرافها.