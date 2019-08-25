اليوم.. "حماية المستهلك" يطلق مبادرة "حقك" لتخفيض زمن الاستجابة للشكاوى

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يطلق جهاز "حماية المستهلك " غدا الأحد، مبادرة "حقك" لحصر كافة الشكاوى الواردة له "كما " و" نوعا " و"جغرافيا" ، بهدف تخفيض زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين.

وأوضح الجهاز - في بيان - أنه سيتم تقسيم الشكاوى على كافة العاملين بالجهاز بحيث يتولى كل عضو من فريق العمل مسئولية ملف محدد من الشكاوى لا يقل عن مائة شكوى محدد به اسم الشاكي وموضوع الشكوى ، ورقم الهاتف ، فيما يقوم عضو الجهاز بدوره بالتواصل مع الشاكين في حضور الشركات والكيانات (الطرف الأخر في المنظومة) لاتخاذ إجراء فوري لحل الشكوى بصوره إيجابية.

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وأكد الدكتور راضى عبد المعطي ، رئيس جهاز "حماية المستهلك " أنه تم التنسيق مع كافة أطراف المنظومة لتخفيض زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين من خلال برنامج إلكتروني يسمح للشركات من خلال مسئول اتصال محدد لكل كيان له "كود معتمد " للحصول على بيانات ومضمون الشكاوى الخاصة به فور ورودها للعمل على سرعة اتخاذ إجراء بشأنها.

وأشار إلى أن المبادرة ستستمر لمدة أسبوع اعتبارا من التاسعة صباح غد، مهيبا بالمواطنين أصحاب الشكاوى ، التجاوب مع مجموعات العمل بالجهاز، مشددا على كافة الكيانات والشركات – أطراف المنظومة الاستهلاكية – التفاعل مع شكاوى المواطنين بصوره أكثر إيجابية.

وأكد أن الجهاز هو الوكيل عن المواطنين والمدافع عنهم في مواجهة كل ما يخل بحقوقهم الاستهلاكية وأن المواطن هو محور اهتمام كافة مؤسسات الدولة.