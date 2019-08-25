محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم:
حذرت شركة تشغيل المترو، من تورط جماهير الركاب في تعطيل حركة القطارات .
وحددت شركة المترو، غرامة قدرها 300 جنيه للدقيقة الواحدة، عند تسبب أحد الركاب في تأخير القطارات، معتبرة أن هذه الغرامة وسيلة لردع الراكب المخالف وعدم تكرار المخالفة التي تؤدي إلى تأخير القطارات.
كما حددت الشركة، غرامة قدرها 400 جنيه للدقيقة الواحدة، عند تسبب أحد الشركات في تأخير القطارات، إضافة إلى تحمله قيمة الأضرار الناتجة عن التأخيرات .
كانت هذه تفاصيل خبر تصل لـ400 جنيه في الدقيقة.. تعرف على غرامات التسبب في "تأخير المترو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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