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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
أشاد الإعلامي خيري رمضان، بأداء رجال الشرطة المصرية، مؤكدًا أنهم يواجهون الإرهاب على الحدود، ويكافحون الجريمة في الشوارع؛ ليمنحونا الأمان.
وقال "رمضان" عبر حسابه على موقع "فيسبوك" اليوم السبت: "كلما مررت بكمين للشرطة بعد منتصف الليل، صيفًا وشتاءً، أشعر بامتنان شديد لرجال الشرطة في الشوارع وفي أقسام الشرطة وعلى الجبهة في مواجهة الإرهاب وعلى الحدود ليمنحونا الأمان، أجد نفسي مدفوعًا للتعبير عن محبتي واحترامي واعتذاري لكل رجال الشرطة الشرفاء".
وأضاف: "تقدمت برسالة اعتذار جديدة للسيد المحترم وزير الداخلية عن أي إساءة غير مقصودة حدثت ذات يوم في حق أهلي وأصدقائي في وزارة الداخلية، فمحبتكم دائمة وتقدير عطائكم وجهودكم لا ينتهي".
كانت هذه تفاصيل خبر خيري رمضان يُشيد برجال الشرطة ويُقدر جهودهم في مكافحة الإرهاب ومنحنا الأمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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