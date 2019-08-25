"معتقد خاطئ".. الصحة تحسم الجدل بشأن استخدام "الكركديه" لعلاج الضغط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

واصل مركز المعلومات الدوائية بوزارة الصحة، نشر النصائح والتوعية العامة فيما يخص الأدوية والطرق الصحيحة لتناولها، منعا لحدوث أي تفاعلات أو اخطاء دوائية غير مرغوبة.

ونشر المركز عبر صفحته على موقع "فيسبوك" اليوم السبت، عددًا من النصائح بخصوص استخدام الأعشاب في التداوي، وأوصى بضرورةً مراجعة المريض للطبيب المعالج أو الصيدلي قبل تناول أي دواء.

وقال المركز إن من المعتقدات الشائعة أن مشروب الكركديه الساخن يزيد من ارتفاع ضغط الدم، والمشروب البارد يقلل من ارتفاع ضغط الدم.

وأضاف: "هذا الكلام ليس له أساس من الصحة، حيث أن الكركديه يستخدم لعلاج الارتفاع الطفيف في ضغط الدم سواءً تم تحضيره ساخنًا أو باردًا".

وأوضح مركز المعلومات الدوائية، أن المشروب الوحيد البارد الذي يحضر عن طريق النقع يحتوي على كمية أكبر من فيتامين "سي" عن المشروب الساخن الذي يحضر عن طريق الغليان.