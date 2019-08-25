شكرا لقرائتكم خبر عن «كوكاكولا مصر»: 10% من الراتب علاوة لجميع العاملين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس إدارة شركة كوكاكولا مصر على صرف علاوة اجتماعية لجميع العاملين بها، بحد أدنى 225 جنيهًا، بالإضافة إلى علاوة 10%، استفاد منها نحو 9800 عامل.

وقال بذلك خالد عيش، رئيس نقابة الصناعات الغذائية، في بيان، السبت، إنه «بعد إقرار قانون العلاوة الجديد من مجلس النواب وتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه، دخلت النقابة العامة ولجانها النقابية في مفاوضات ودية مع إدارة الشركة واستجابت لمطالبنا حرصًا منها على تخفيف العبء عن كاهل عمالها في ظل الارتفاع المستمر للأسعار».

وناشد كل رجال الأعمال ضرورة أن يتحلوا بالمسؤولية الاجتماعية تجاه عمالهم ويصرفوا العلاوات دون انتظار الدخول في مفاوضات جماعية، أسوة بالعاملين في الحكومة.