شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعنى البصمة المائية المصرية؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "البصمة المائية المصرية" تعنى احتياجاتنا من المياه، ولكى نصل إلى الاكتفاء الذاتى نحتاج 114 مليار م3 من المياه نستورد أغذية بما يعادل 10 ملايين طن مواد غذائية أو أكثر من ذلك، وإن زرعنا المحاصيل والمواد التى نستوردها فى مصر فإننا بذلك نحتاج 34 مليار متر مكعب من المياه إضافية لذلك نستوردها.

والمياه المتجددة والمتاحة إلى اليوم حوالى 60 مليار متر مكعب مياه من النيل والأمطار والمياه الجوفية، وبذلك فإن الفرق يكون 54 مليار متر مكعب وهو يمثل عجز فى الموارد المائية المتاحة، فكيف يتم تدبير ذلك ؟

Advertisements

هناك 34 مليار متر مكعب "مياه افتراضية" وهى ما نستورده، لنصل إلى الاستهلاك الفعلى والذى يقدر بـ 80 مليار متر مكعب والمتاح حالياً يبلغ 60 مليار لنصل إلى أن العجز أصبح 20 مليار متر مكعب، ويتم تعويضه بإعادة تدوير المياه إعادة استخدامها أكثر من مرة وبذلك إذا كان هناك تلوث يزيد العجز نتيجة هذا التلوث تحدث عجز فى الشبكة، ولدينا 16 محطة مياه خلط بالصرف متوقفة تمامًا بسبب التلوث مما يسبب هدر وعبء علينا لتوفير المياه.