أخبار × 24 ساعة.. التعليم: الصف الثانى الثانوى سنة نقل استثنائية العام المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. "لو أنت طالب مرحلة ثالثة ومعندكش وقت".. هذه أماكن تسمح لك بتسجيل الرغبات "قطار التنسيق يصل محطته الأخيرة".. التعليم العالى: 25 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق المرحلة الثالثة حتى الآن.. السيد عطا: إرجاء النتيجة لحين تسجيل رغبات طلاب الدور الثانى.. ويحذر من الإفصاح عن الرقم السرى التأمين الصحى الشامل × 55 يوما.. الحكومة ضخت استثمارات بـ 8 مليار جنيه لتوفير الرعاية الصحية لـ 920 ألف مواطن.. إجراء 3123 عملية جراحية بالمجان.. وتسجيل 375245 مواطن.. وفتح 104 ألف و600 ملف عائلى إلكترونى التفاصيل الكاملة لمبادرة علاج "ضعاف السمع".. رئيس المبادرة: موعدها أول سبتمبر.. والمسح إلزامى للمواليد.. 7% من المصابين أطفال.. وإصابة 630 مليون حول العالم بحلول 2030.. والنتيجة مع التطعيمات على شهادة الميلاد منظومة التأمين الصحى: النظام الجديد يوفر تغطية صحية للأسرة وليس الفرد التعليم: تزويد أجهزة التابلت بقلم إلكترونى جديد بعد شكاوى الطلاب التعليم: الصف الثانى الثانوى سنة نقل العام المقبل استثنائى للدفعة الجديدة التعليم: امتحان طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام المقبل إلكترونيا Advertisements الرى: السور المتسبب فى مصرع طفل وإصابة آخرين بالدقهلية لا يتبع الوزارة انتهاء الدورة التدريبية لإعداد مدربى الشئون التعاقديّة لـ30 مهندسا وإداريا السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم .. تعرف عليها كل ما تريد معرفته عن فوائد "تكويد" مزارع الخضر والفاكهة "بشائر الخير تهل".. لأول مرة دخول 4 أسواق عالمية أمام صادرات 5 أصناف "فاكهة" حيز التنفيذ.. الزراعة: إنهاء المفاوضات مع "طوكيو" للموالح.. وجنوب أفريقيا لـ"المانجو" .. والبرازيل لـ"العنب".. و"الرمان" للصين "حقك".. مبادرة لجهاز حماية المستهلك لتقليل زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين "التموين": استمرار مشاركة المحالات التجارية فى الأوكازيون الصيفى مبادرات تخفيض الأسعار تتوالى.. التموين: افتتاح معرض "أهلا مدارس" أول سبتمبر بتخفيضات 30%.. و200 من كبرى الشركات تشارك فى توفير مستلزمات المدرسة والتغذية للطلاب

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