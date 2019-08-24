شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: تعيين عمداء جدد بجامعات كفر الشيخ والمنوفية وطنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين عمداء جدد بعدد من الجامعات الحكومية.

وقال وزير التعليم العالي، في تصريحات صحفية، السبت، إنه تم تعيين الدكتور وليد شوقي البحيري عميدًا لكلية آداب جامعة كفر الشيخ، والدكتور عربي السيد إبراهيم عميدًا لكلية الحاسبات والمعلومات بمنوف جامعة المنوفية.

وأشار إلى تعيين الدكتور نعيم محمد فوزي عميدًا لكلية التربية الرياضية جامعة المنوفية، والدكتور عبدالحميد السيد المنشاوي عميدًا لكلية التربية جامعة طنطا، والدكتور أيمن السيد أحمد عميدًا لكلية الهندسة الإلكترونية جامعة المنوفية.