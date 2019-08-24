شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مجاهد: منظمة الصحة العالمية تنشر مبادرة «100 مليون صحة» في دول العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن زيارة تادروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، إلى مصر تعني الكثير وهي وسام على صدورنا جميعا.

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وتابع مجاهد، خلال مداخلة هاتفية، أن مدير عام منظمة الصحة العالمية صرح بأن مبادرة «100 مليون صحة» هي أكبر مبادرة تنظمها دولة بمفردها.

وأضاف الدكتور خالد مجاهد أن مدير منظمة الصحة العالمية توجه بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على التزام الدولة المصرية وعلى رأسها القيادة السياسية بتنفيذ المبادرات الصحية.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن منظمة الصحة العالمية تراقب المبادرات ومن ضمنها مبادرة 100 مليون صحة، والمادة المستخدمة في المسح الطبي والنتائج الخاصة بالمبادرة وحصلت مصر على وثيقة بنشر تجربة مصر الرائدة في علاج فيروس سي في جميع دول العالم وأنها أصبحت نموذجا يحتذى به.