شكرا لقرائتكم خبر عن أمين صناعة البرلمان بعد تخفيض فوائد البنوك: «الناس عايزة تاخد فلوس وهي نايمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب النائب فوزي فتى، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، رئيس الوزراء، بخفض الفوائد البنكية لـ 5% أو 7% للصنّاع، بهدف توفير المزيد من فرص العمل للشباب، عن طريق إقامة المشروعات.

وأضاف «فتى»، خلال مداخلة هاتفية: «كل أموال البنوك راكدة في شكل شهادات وأوعية ادخارية، في حين أن الدولة تحتاج إلى الكثير من الصناعات بدلا من استيرادها، ويتم ذلك بإخراج أموال البنوك واستثمارها في إنشاء مصانع توفر احتياجات الدولة»، متابعا: «تخفيض سعر الفائدة بواقع 1.5% ليس كافيا».

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وأكد أن الدولة على استعداد لتوفير كل الإمكانيات للمُصنعين الجادين لعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، متابعا: «تخفيض الفائدة البنكية سيتم بواقع 3% في المرات المقبلة من جانب البنك المركزي»، لافتا إلى أن ذلك يقضي على استسهال البعض ببيع ممتلكاتهم ووضع أموالها في البنوك، قائلا: «الناس عايزة تاخد فلوس وهي نايمة في البيت.. لازم نتعب شوية».

وطالب أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة عمل مناطق صناعية تحت ولاية موحدة، بقرار يخرج من شخص واحد، مع عدم المغالاة في تقدير أسعار الأراضي الصناعية، وذلك لجذب رؤوس المال.

وأوضح أن قطاع الصناعة وفر العديد من فرص العمل للشباب، لكنهم يرفضون العمل بالمصانع، قائلا: «الحكومة مش بتشغل حد دلوقتي، ومفيش وظائف حكومية خلاص.. والدولة غير ملزمة بتعيين كل خريج».