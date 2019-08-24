شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. «الإعلاميين» تخاطب «المجلس الأعلى» بقرار وقف ريهام سعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرسل الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، السبت، خطابًا إلى الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لإخطاره بقرار النقابة بمنع ريهام سعيد من ممارسة النشاط الإعلامي، لحين تقنين أوضاعها مع النقابة، طبقا للمادتين 2- 19 من قانون النقابة.

وجاء في الخطاب أن «ذلك جاء بناءً على ما ورد بتقرير المرصد الإعلامي بنقابة الإعلاميين من تجاوزات مهنية ببرنامج صبايا المُذاع على قناة الحياة والذى تقدمه ريهام سعيد وما احتوى من ألفاظ وعبارات وأوصاف مخالفة لميثاق الشرف الإعلامي، وبالتحقيق بعد البحث بجداول النقابة، تبين أن ريهام سعيد غير مقيدة بجداول القيد أو حصولها على تصريح مزاولة المهنة».

وأهاب نقيب الإعلاميين بالكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد بمخاطبة الوسائل الإعلامية لمنع ريهام سعيد من ممارسة أي نشاط إعلامي إلا بعد تقنين أوضاعها بالنقابة، حتى لا تقع الوسائل الإعلامية تحت طائلة القانون بالسماح لغير الإعلامي بممارسة النشاط الإعلامي.