شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يستقبل رئيس وزراء إيطاليا ويستعرض سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل، مساء اليوم، بمقر إقامته، رئيس وزراء إيطاليا، جوزيبي كونتي، وذلك على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع التي تعقد بمدينة بياريتز الفرنسية.

وتابع راضي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على الأهمية التي توليها مصر لتطوير مختلف أطر التعاون مع إيطاليا في مختلف المجالات.

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من جانبه، عبر رئيس الوزراء الإيطالي عن حرص إيطاليا على مواصلة التشاور مع السيد الرئيس حول مستجدات الأوضاع الإقليمية، خاصة الملف الليبي ومكافحة الإرهاب.

وكشف السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تطرق إلى التعاون المشترك بين الجانبين بشأن التحقيقات الجارية في مقتل الطالب الإيطالي ريجيني، حيث جدد الرئيس تأكيده استمرار الجهود للكشف عن ملابسات القضية للوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة.

كما جرى استعراض سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، لا سيما في ظل ما تتيحه المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في مصر من فرص متميزة.