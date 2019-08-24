شكرا لقرائتكم خبر عن عودة 4600 حاجاً من الأراضى المقدسة بعد اداء مناسك الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطارا القاهرة وبرج العرب الدوليين، اليوم السبت، 4 آلاف و600 حاج قادمين من الممكلة العربية السعودية على متن 22 رحلة جوية لشركة مصر للطيران، وذلك ضمن الجسر الجوي للشركة الوطنية لعودة حجاج بيت الله الحرام الي ارض الوطن .

وسيرت الشركة 22 رحلة جوية قادمة من جدة والمدينة المنورة، بمعدل 11 رحلة من جدة لعودة 2400 حاجًا، و 11 رحلة من المدينة المنورة لنقل 2200 حاجا من حجاج تضامن البحيرة وشمال وجنوب سيناء وبنى سويف والمنيا وقرعة الغربية وسوهاج والاسكندرية ومرسي مطروح والقاهرة، بخلاف رحلات العمل.

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الجدير بالذكر، إنه بنهاية رحلات اليوم السبت، تكون شركة مصر للطيران نقلت 48 الف و 500 حاجًا من الأراضى المقدسة على متن 223 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة من حجاج السياحة والهيئات والقرعة والتضامن والأفراد وحجاج الترانزيت والعمل .