شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يلتقى رئيس وزراء إيطاليا فى "بياريتز" ويؤكد أهمية تطوير التعاون مع روما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم بمقر إقامته رئيس وزراء إيطاليا وذلك على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع والتي تعقد بمدينة "بياريتز".

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد على الأهمية التى توليها مصر لتطوير مختلف أطر التعاون مع إيطاليا فى مختلف المجالات.

من جانبه، عبر رئيس الوزراء الإيطالي عن حرص إيطاليا لمواصلة التشاور مع الرئيس حول مستجدات الأوضاع الإقليمية خاصة الملف الليبي ومكافحة الإرهاب.

Advertisements

وتطرق اللقاء إلى التعاون المشترك بين الجانبين بشأن التحقيقات الجارية فى مقتل الطالب الإيطالي "ريجينى"، حيث جدد الرئيس تأكيده باستمرار الجهود للكشف عن ملابسات القضية للوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة.

كما تم استعراض سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، لا سيما فى ظل ما تتيحه المشروعات التنموية الجاري تنفيذها فى مصر من فرص متميزة.