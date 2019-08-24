"مكرم": لجنة من الرقابة الإدارية لفض أحراز مكتب "أحمد سليم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي:
كشف مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الدكتور عصام فرج الأمين العام الجديد للمجلس، سيتسلم مهام عمله غدًا الأحد.
وقال مكرم لمصراوي، اليوم السبت، إنه فيما يتعلق بحظر فتح مكتب الأمين العام عقب القبض على الأمين السابق أحمد سليم، فإن لجنة من الرقابة الإدارية ستصل المجلس صباح الغد لفض أحراز المكتب، حتى يتسلمه الأمين العام الجديد.
واختار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال اجتماعه الطارئ الأربعاء الماضي، الدكتور عصام فرج أمينا عاما للمجلس خلفا لأحمد سليم الذي صدر قرار بإعفاءه بعد القبض عليه من قبل الرقابة الإدارية لاتهامه بتلقي رشوة.
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