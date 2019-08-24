نشرة الحوادث المسائية.. سقوط عصابة الشرطة المزيفة بالخلفية وإحالة 19 متهمًا بتزوير امتحانات للجنايات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (الخليج 365)

شهد الشارع المصري، على مدار اليوم السبت، العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت؛ بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم الخليج 365 فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

8 سبتمبر.. الحكم في طعون "قضايا الدولة" على إلغاء فرض رسوم على خام البليت

قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، حجز 8 طعون مقدمة من هيئة قضايا الدولة، نيابة عن وزير التجارة والصناعة، وعدد من شركات الحديد والصلب، من المتضررين من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والقاضي بإلغاء قرار وزارة التجارة بفرض رسوم وقائية، بنسبة 15% على واردات البليت "خام الحديد"، للحكم بجلسة 8 سبتمبر المقبل .

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تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين في "أحداث مجلس الوزراء" لـ 29 أغسطس

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء، لجلسة 29 أغسطس، لاستكمال مرافعة الدفاع عن المتهمين.

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سقوط عصابة الشرطة المزيفة قبل سرقة مُحصل في الخليفة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على 3 متهمين انتحلو صفة رجال شرطة لفحص كاميرات المراقبة داخل كشك سجائر لمراقبة مُحصل بشركة لحوم وسرقة النقود التي قام بتحصيلها بمنطقة الخليفة.

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سقوط تجار الكيف في حملة مكبرة لمكتب المخدرات

شنت إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، حملات مكبرة لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون.

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"ثعبان" يُثير الذعر داخل مستشفى المطرية التعليمي

تباشر نيابة الأحداث بالقاهرة التحقيق مع طفل يبلغ من 10 سنوات لاتهامه بإثارة الذعر داخل مستشفى المطرية التعليمي لحيازته ثعبان خلال زيارته لوالده.

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‏‫الداخلية تُحصل 125 مليون جنيه قيمة قضايا كهرباء وكسب غير المشروع

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 41 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء و84 مليون جنيه قيمة كسب غير المشروع وغسيل أموال خلال حملات في المحافظات على مدار أسبوع.

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إحالة 19 متهمًا بتزوير إجابات امتحان للصف الأول الثانوي للجنايات

أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، مسئولة بوزارة التربية والتعليم، و16 طالبة، وموظف بشركة خاصة، وآخر عاطل، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتزوير نماذج إجابات امتحان الصف الأول الثانوي لطالبات إحدى المدارس مقابل مبلغ مالي.

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ضبط إثنين من العناصر الإجرامية في منطقة السحر والجمال

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط إثنين من العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال، لحيازتهما كمية من مخدري الهيروين والحشيش بقصد الإتجار.

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تأجيل دعوى "العتال" المطالبة بوقف انتخابات الزمالك التكميلية لـ29 أغسطس

قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المقامة من هاني العتال، لوقف انتخابات نادى الزمالك التكميلية، لجلسة 29 أغسطس الجاري.

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