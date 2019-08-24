أخبار مصر | "الشباب" تختتم فاعليات وماراثون حملة "الرياضة من أجل التنمية" بسوهاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الشباب" تختتم فاعليات وماراثون حملة "الرياضة من أجل التنمية" بسوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت وزارة الشباب والرياضة اليوم السبت، فاعليات حملة "الرياضة من أجل التنمية واجهة مصر ٢٠٣٠" بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بسوهاج وصندوق الأمم المتحدة للسكان والتي أقيمت على مدار ثلاثة أيام.

وشهدت فاعليات اليوم السبت حوار مجتمعي مع المشاركين بالحملة بحضور محافظ سوهاج وبمشاركة عدد من ممثلي الوزارات المعنية.

واختتمت فاعليات حملة الرياضة من أجل التنمية، بماراثون جري شارك فيه ١٥٠٠ مشارك من أبناء محافظة سوهاج وبعض القيادات التنفيذية بالمحافظة.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة ممثله في الاداره العامه للسياحة الرياضية قد أطلقت حملة الرياضة من أجل التنمية واجهة مصر ٢٠٣٠ بسوهاج الخميس الماضي والتي تضمنت ندوات تثقيفية عن تمكين المرأة وخفض معدلات الانجاب وتعزيز التكامل الاجتماعي، ومكافحة الممارسات الضارة كختان الإناث والزواج المبكر والتسرب من التعليم والتفكك الأسري بالإضافة إلى جوله سياحية بمتحف سوهاج القومي.