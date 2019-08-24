أخبار مصر | "الأعلى للإعلام" يحذف اسم الأمين العام من موقعه الرسمي بعد اتهامه بالرشوة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأعلى للإعلام" يحذف اسم الأمين العام من موقعه الرسمي بعد اتهامه بالرشوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، بحذف اسم أحمد سليم الأمين العام السابق للمجلس من على موقعه الرسمي، وذلك عقب قرار إعفائه من منصبه بعد القبض عليه بتهمة تلقيه رشوة.



وجدد قاضي المعارضات المختص، حبس أحمد سليم ، أمين المجلس الأعلى للإعلام ، واثنين آخرين 15 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم في قضية رشوة، مقابل الحصول على تصاريح إطلاق قناة تليفزيونية.



وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، قررت حبس المتهمين 15 أيام احتياطيًا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في القضية، بعدما ألقت الأجهزة الرقابية القبض على أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى للإعلام بتهمة تقاضي الرشوة.



وعقد المجلس اجتماعًا أعفى فيه أحمد سليم من منصبه كأمين عام، واختيار عصام فرج وكيل الهيئة الوطنية للصحافة خلفًا له، وذلك بعد استقالته من منصبه، لعدم تعارض المصالح، ووافقت الهيئة على استقالته في اليوم التالي.

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وكان صرح مصدر بالمجلس، بأن هيئة الرقابة الإدارية، قامت بإلقاء القبض على أحمد سليم الأمين العام للمجلس، صباح أمس، من مكتبه بمقر المجلس بماسبيرو؛ وذلك بعد ثبوت وقائع رشوة عليه واستغلال نفوذه.

وقال المصدر إن الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، كان على علم تام بخطوات هيئة الرقابة الإدارية، مؤكدًا أنهم استشاروه في الأمر، ما دفعه أن يؤكد أن يتخذوا ما يرونه صحيحًا وفقًا لتحرياتهم، مضيفًا أن "سليم" كانت تحوم حوله شُبهات قوية في قضايا، أبرزها نادي الإعلاميين.