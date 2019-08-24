أخبار مصر | بعد واقعة ريهام سعيد.. "الإعلاميين" تقرر وقف مُقدم برامج بقناة الحدث اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد واقعة ريهام سعيد.. "الإعلاميين" تقرر وقف مُقدم برامج بقناة الحدث اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسلت نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة القائم بأعمال رئيس اللجنة التأسيسية، خطابًا لقناة الحدث؛ أكدت فيه أن صبحي الحفناوي مقدم برامج بالقناة، يمارس المهنة دون القيد بالنقابة أو الحصول على تصريح مزاولة مهنة.



وقالت النقابة في خطابها إنه بالبحث في سجلاتها، تبين أن المذكور غير مقيد بسجلات النقابة، ولم يحصل على تصريح مزاولة النشاط الإعلامي، وذلك بالمخالفة للقانون 93 لسنة 2016، الذي جرم ممارسة النشاط الإعلامي دون القيد بالنقابة أو الحصول على تصريح مزاولة مهنة.



وقررت النقابة وقف مُقدم البرامج المذكور، لحين توفيقه أوضاعه مع النقابة، وذلك تطبيقًا لنصوص المواد رقم 2 و19 و88 و89 من قانون نقابة الإعلاميين، حتى لا تقع القناة ومقدم البرامج المذكور تحت المسؤولية القانونية.



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وكان أرسل الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، خطابًا إلى الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يخطره فيه بقرار النقابة بمنع ريهام سعيد من ممارسة النشاط الإعلامي، وذلك لحين تقنين أوضاعها مع النقابة، طبقا للمادتين 2 - 19 من قانون النقابة.



وجاء فى الخطاب، أن ذلك جاء بناءً على ما ورد بتقرير المرصد الإعلامي بنقابة الإعلاميين من تجاوزات مهنية ببرنامج صبايا المُذاع على قناة الحياة والذى تقدمه ريهام سعيد وما احتوى من ألفاظ وعبارات وأوصاف مخالفة بميثاق الشرف الإعلامي، وبالتحقيق بعد البحث بجداول النقابة من عدمه، تبين أن ريهام سعيد غير مقيدة بجداول القيد أو حصولها على تصريح مزاولة المهنة.

وأهاب نقيب الإعلاميين، بالكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بمخاطبة الوسائل الإعلامية لمنع ريهام سعيد من ممارسة أي نشاط إعلامي إلا بعد تقنين أوضاعها بالنقابة، حتى لا تقع الوسائل الإعلامية تحت طائلة القانون بالسماح لغير الإعلامي بممارسة النشاط الإعلامي.