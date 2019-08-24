أخبار مصر | "الإعلاميين" تخاطب "الأعلى للإعلام" بشأن أزمة ريهام سعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الإعلاميين" تخاطب "الأعلى للإعلام" بشأن أزمة ريهام سعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، خطابًا إلى الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يخطره فيه بقرار النقابة بمنع ريهام سعيد من ممارسة النشاط الإعلامي، وذلك لحين تقنين أوضاعها مع النقابة، طبقا للمادتين 2 - 19 من قانون النقابة.



وجاء فى الخطاب، أن ذلك جاء بناءً على ما ورد بتقرير المرصد الإعلامي بنقابة الإعلاميين من تجاوزات مهنية ببرنامج صبايا المُذاع على قناة الحياة والذى تقدمه ريهام سعيد وما احتوى من ألفاظ وعبارات وأوصاف مخالفة بميثاق الشرف الإعلامي، وبالتحقيق بعد البحث بجداول النقابة من عدمه، تبين أن ريهام سعيد غير مقيدة بجداول القيد أو حصولها على تصريح مزاولة المهنة.

وأهاب نقيب الإعلاميين، بالكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بمخاطبة الوسائل الإعلامية لمنع ريهام سعيد من ممارسة أي نشاط إعلامي إلا بعد تقنين أوضاعها بالنقابة، حتى لا تقع الوسائل الإعلامية تحت طائلة القانون بالسماح لغير الإعلامي بممارسة النشاط الإعلامي.