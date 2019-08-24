أخبار مصر | "الأعلى للإعلام" يتلقى شكوى ضد تامر أمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأعلى للإعلام" يتلقى شكوى ضد تامر أمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم المجلس القومي للمرأة، بشكوى إلى لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة جمال شوقي عضو المجلس، ضد برنامج "آخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين على قناة النهار.



تضمنت الشكوى الحلقة التي تحدث فيها مقدم البرنامج مع الضيفة الدكتورة النائبة رانيا علواني بأسلوب يفتقر إلى آداب اللياقة وأصول المهنية الإعلامية، وذلك من خلال حواره الذى اتسم بالسخرية من الضيفة لقيامها بالعديد من الأعمال خلال حياتها المهنية، إلى جانب الإساءة التي وجهها إلى زوج الضيفة، والسخرية من دعمه ومساندته لها، مما يُعد إساءة إلى رجال مصر الداعمين لعمل المرأة.

وطالب المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة من قِبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في هذا الشأن.