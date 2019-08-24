شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تعلن انخفاضًا مضاعفًا في أسعار الدواجن واللحوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن أسعار الدواجن واللحوم شهدت انخفاضًا خلال العام الحالي.

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وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية، أن أسعار الدواجن تشهد انخفاضا خلال موسم عيد الأضحى، ولكن العام الحالي شهدت تراجعا في الأسعار تزامنا مع انخفاض أسعار اللحوم بنسب تتراوح ما بين 10% إلى 15% نتيجة توفّر كم كبير من اللحوم بعد اتخاذ وزارة الزراعة العديد من القرارات ساهمت في زيادة طرح اللحوم بالأسواق.

وتابع الدكتور محمد القرش أن أسعار الدواجن شهدت تراجعًا بالتبعية مع تراجع أسعار اللحوم خلال فترة عيد الأضحى.

وأكد معاون وزير الزراعة، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن أسعار الدواجن تراجعت في المزارع وعند المستهلكين أيضا، مع توافر كبير في المعروض خلال العام الحالي، وساهم في المحافظة على تراجع الأسعار على المستوى الحالي.