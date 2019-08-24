شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب حلقة رانيا علواني.. «قومي المرأة» يشكو تامر أمين لـ«الأعلى للإعلام» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تقدّم المجلس القومي للمرأة بشكوى إلى لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد برنامج «آخر النهار» الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين على قناة النهار.
وتضمنت الشكوى الحلقة التي تحدث فيها مقدم البرنامج مع الضيفة الدكتورة النائبة رانيا علوانى بأسلوب يفتقر إلى آداب اللياقة، وأصول المهنية الإعلامية من خلال حواره الذي اتسم بالسخرية من الضيفة لقيامها بالعديد من الأعمال خلال حياتها المهنية، إلى جانب الإساءة التي وجهها إلى زوج الضيفة والسخرية من دعمه ومساندته القوية لها، مما يعد إساءة إلى رجال مصر الداعمين لعمل المرأة.
وطالب المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المجلس الأعلى للإعلام في هذا الشأن.
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