شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: تغطية جميع قرى مصر بالصرف الصحي بنهاية 2030 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس طارق رفاعي، معاون وزير الإسكان لشؤون المرافق، إن الوزارة بصدد إقامة 5 مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسماعيلية بإجمالي 473 مليون جنيه، خلال خطة العام المالي الحالي 2019/2020.

وأضاف رفاعي، خلال مداخلة هاتفية، أنه جارٍ تنفيذ مشروعات صرف صحي في أكثر من 45 قرية بمحافظة الإسماعيلية.

وتابع معاون وزير الإسكان لشؤون المرافق، أن هناك اهتمامًا من جانب القيادة السياسية بمشروعات البنية التحتية، خاصةً في القرى، ليتم رفع القرى التي تستفاد من الصرف الصحي إلى 36% من سكان مصر، مقابل 12% في عام 2014، لتصل نسبة التغطية 100% في عام 2030.