الخليج 365.. السيسى يتحدث بلسان أفريقيا أمام «السبع الكبار»

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا الأحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: وصول الرئيس السيسى بياتيز بجنوب فرنسا للمشاركة فى قمة G7 بدعوة من الرئيس الفرنسى ماكرون، ويتحدث السيسى فى القمة بلسان دول أفريقيا. واقرأ أيضا.. واقرأ أيضا.. الرئيس يصل «بياتيز » بجنوب فرنسا للمشاركة فى قمة G7 بدعوة من «ماكرون».. السيسى يتحدث بلسان أفريقيا أمام «السبع الكبار» بسام راضى: كلمة الرئيس تتناول ترسيخ الشراكة العادلة بين أفريقيا و«المجموعة».. ولقاءات مرتقبة مع قادة الدول لبحث الموقف الإقليمى والدولى بسام راضى: كلمة الرئيس تتناول ترسيخ الشراكة العادلة بين أفريقيا و«المجموعة».. ولقاءات مرتقبة مع قادة الدول لبحث الموقف الإقليمى والدولى استقالة سويلم وعامر.. 7 مدربين مُرشحين لقيادة المنتخب والحسم الأربعاء.. عمرو الجناينى: إعادة تشكيل اللجان وإعلان جدول الدورى كاملاً خلال أيام المحافظات تنفذ تكليفات الرئيس.. حصر طلبات تقنين الأراضى وتحصيل حقوق الحكومة المحافظات تنفذ تكليفات الرئيس.. حصر طلبات تقنين الأراضى وتحصيل حقوق الحكومة مدبولى: لازم نموت نفسنا فى الشغل.. رئيس الوزراء من العلمين الجديدة: لا توجد دولة بالمنطقة لديها هذا الكم من المشروعات الكبرى فى آن واحد Advertisements التحول إلى نظام اللامركزية بـ«التدريج».. قانون الإدارة المحلية الجديد بوابة التنمية والقضاء على البيروقراطية صلاحيات واسعة للمحافظين.. وإلزام الحكومة بميكنة جميع الخدمات خلال 3 سنوات التحول إلى نظام اللامركزية بـ«التدريج».. قانون الإدارة المحلية الجديد بوابة التنمية والقضاء على البيروقراطية صلاحيات واسعة للمحافظين.. وإلزام الحكومة بميكنة جميع الخدمات خلال 3 سنوات فازوا على ألمانيا والأرجنتين واليابان والمكسيك.. ناشئو الطائرة يتصدرون المجموعة الثالثة فى بطولة العالم تعطيل الثانوية التراكمية لمدة عام.. «التعليم»: الصف الثانى الثانوى «سنة نقل» العام المقبل تعطيل الثانوية التراكمية لمدة عام.. «التعليم»: الصف الثانى الثانوى «سنة نقل» العام المقبل قطار التنسيق يصل محطته الأخيرة.. «التعليم العالى»: 25 ألف طالب سجلوا رغباتهم بالمرحلة الثالثة جامعة الأزهر: 47 ألفا سجلوا رغباتهم بتنسيق الكليات جامعة الأزهر: 47 ألفا سجلوا رغباتهم بتنسيق الكليات 30% تخفيضات على الأدوات المدرسية فى معرض أهلا مدارس

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