اعرف خطة السكة الحديد لمواجهة ظاهرة رشق القطارات بالحجارة فى 5 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” فى 5 معلومات كل ما تريد معرفته عن خطة السكة الحديد لمواجهة ظاهرة رشق القطارات بالحجارة لما تمثله من تهديد لسلامة الركاب وحركة القطارات. 1ـ فى حالة رشق القطارات بالحجارة خلال مسيرها سيتم منع وقوف القطارات بالمحطة التى وقع بمحيطها الرشق. 2ـ الهدف من هذا الإجراء الحفاظ على القطارات من التخريب ومواجهة ظاهرة رشقها بالحجارة من الأطفال. 3ـ رشق القطارات بالحجارة يتسبب فى تعطيل حركة القطارات ويعرض الركاب والسائق للخطر. Advertisements 4ـ رشق القطارات بالحجارة يحمل ميزانية هيئة السكك الحديدية أعباء إضافية تتمثل فى إصلاح هذه الأضرار. 5ـ هيئة السكة الحديد تناشد المواطنين عدم رشق القطارات بالحجارة والإبلاغ عمن يرشقها بالحجارة.

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