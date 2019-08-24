شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تعرف على جهود الأجهزة الأمنية لحفظ الأمن خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى بكافة محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية

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جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.