شكرا لقرائتكم خبر عن لبحث التعاون.. شيخ الأزهر يستقبل رئيس أكاديمية البحث العلمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، السبت، الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، لبحث سبل دعم التعاون العلمي بين الأزهر والأكاديمية.

قال شيخ الأزهر، خلال اللقاء، إن مصر تحتاج إلى الاستثمار في الوعي بجانب بحوث علمية جادة من أجل تقدم وطننا الحبيب، مؤكدًا أن العمل على زيادة الوعي أولى خطوات النجاح، مضيفًا أننا لدينا شباب مميز يحتاج كل الدعم والتشجيع حتى يخرج ما لديه من قدرات وابتكارات.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود صقر أن الأكاديمية تعمل على نشر ودعم ثقافة الابتكار والإبداع في كل أنحاء الجهورية، مضيفًا أن حاضنة التكنولوجيا «رواق» التابعة للأكاديمية تقدم الدعم المادي والفني والتدريب ودراسات الجدوى والتسجيل، لتمكين المبتكر من الوصول إلى نجاح فكرته ومشروعه.