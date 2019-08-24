شكرا لقرائتكم خبر عن نشأت الديهي: مشاركة مصر بقمة الدول السبع تعكس مكانتها الدولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر تمت دعوتها من الدولة المنظمة لقمة دول السبع للمشاركة في القمة، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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وأضاف «الديهي»، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TeN»، اليوم السبت، أن مصر ليست عضوًا في مجموعة السبع، ولكن بثقلها وما أنجزته خلال الفترة الماضية على كل المستويات تجعل من استضافة مصر أمرًا طبيعيًا، وتمثل نقلة نوعية لما وصلت إليه مصر من مكانة دولية، وتجعل من مصر دولة لها كلمة مسموعة دوليًا.

وتابع «الديهي» أن الرئيس السيسي ستكون له لقاءات مع عدد من رؤساء وزعماء الدول الحاضرين بالقمة، وسيلقي كلمة مهمة للغاية ومرتقبة، ممثلًا للقارة الأفريقية كرئيس للاتحاد الأفريقي، وهو يحمل ملفين: إطلاق منطقة التجارة الحرة لأول مرة والذي كان حلمًا تحول لحقيقة، وإعادة تقييم الاتحاد الأفريقي وضمان تحقيق التنمية المستدامة 2063.

وأكد «الديهي» أن مصر عادت بخطى ثابتة للحضن الأفريقي من خلال فعاليات متعددة.