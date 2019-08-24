شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين «التعبئة والإحصاء» ونقابة المهندسين في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقّعت نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، اليوم السبت، بروتوكول تعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بشأن تفعيل دورات تدريبية مختلفة لأعضاء النقابة.

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وقال الدكتور مصطفى الحضري، رئيس لجنة العلوم الهندسية والتدريب بنقابة المهندسين، إن اللجنة النقابية أبرمت بروتوكول التعاون مع جهاز «التعبئة والإحصاء» بشأن حصول المهندسين على دورات تدريبية في مجالات الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى دورات في التنمية البشرية بنسب خصم من 25% إلى 30%.

وأضاف الحضري، في تصريحات صحفية، اليوم، أن النقابة عقدت بروتوكولات تعاون مع جهات وهيئات مختلفة، بالإضافة إلى إعداد وتنظيم العديد من الدورات الخاصة بالقطاع الهندسي، بهدف جاهزية المهندس باستمرار لسوق العمل والمستجدات التي تطرأ عليه؛ والتعاقد مع أفضل المحاضرين المعتمدين لتلك الدورات، ودعم تلك الدورات لرفع أي أعباء عن كاهل مهندسي الإسكندرية.

وأشار إلى أنه في السياق نفسه جرى توقيع بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية لنظم التدريب المتكاملة والبرمجيات، بما يتيح للمهندس الحصول على الدورات التدريبية بنسب خصم تصل إلى 40%.