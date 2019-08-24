شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أمن القليوبية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بغرب شبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، السبت، حملة مكبرة بحي غرب شبرا الخيمة، حيث قامت الأجهزة التنفيذية برئاسة نجوي العشيري، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، بإزالة كل البروز والإعلانات المخالفة بشارعي 25 و50 وشارع ١٥ مايو بالحي، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

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وأسفرت الحملة عن رفع الإشغالات وإزالة كل الأكشاك المتواجدة على جانبى الطريق في حملة تعد الأكبر من نوعها، وتحرير محاضر إزالة كل الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

في السياق ذاته، أصدر الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، تعليمات لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة أولاً بأول، وإزالة الإشغالات وعدم السماح بالتعدي على الرصيف، وإلزام أصحاب المحال التجارية بمحالهم، وعدم فرش بضاعتهم بالطريق.

وشدد المحافظ على إزالة الأكشاك المخالفة والعشش العشوائية المقامة على جانبي الطرق الرئيسية، والتي تربط بين مراكز المحافظة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدن المحافظة.