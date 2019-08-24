شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: تنفيذ 5 مشروعات مياه وصرف صحى بالإسماعيلية بتكلفة 473 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الإسكان، أنه جارٍى تنفيذ 3 مشروعات لمياه الشرب بمحافظة الإسماعيلية، بتكلفة 338 مليون جنيه، لخدمة 203 آلاف نسمة.

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وأضافت الوزارة، أن المشروعات الثلاثة، هى محطة مياه مدينة المستقبل، بطاقة 68/34 ألف م3/يوم، لخدمة 175 ألف نسمة، ومن المقرر دخول المحطة الخدمة نهاية شهر سبتمبر المقبل، ومشروع استكمال محطة مياه الشرب المدمجة بقرية أبوطفيلة، بطاقة ألفى م3/يوم، لخدمة 10 آلاف نسمة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه 30/9/2020، ومشروع محطة مياه المحسمة فائقة الترشيح، بطاقة 5 آلاف م3/يوم، لخدمة نحو 18 ألف نسمة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه 30/3/2020.

وأوضحت أنه جارٍ أيضًا تنفيذ مشروعين للصرف الصحى بمحافظة الإسماعيلية، بتكلفة 135 مليون جنيه، لخدمة أكثر من 57 ألف نسمة، وهما، مشروع صرف صحى أبوصوير، ومشروع محطة معالجة صرف صحى الـ7 آبار، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذهما منتصف شهر سبتمبر المقبل.