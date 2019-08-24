شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار تعيين المستشار أبو بكر عامر رئيسا لقضايا الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 414 لسنة 2019 بتعيين المستشار أبو بكر الصديق محمد عامر، رئيساً لهيئة قضايا الدولة اعتباراً من 25/8/2019.

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