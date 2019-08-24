شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بإنشاء فرع لجامعة "كوفنترى" البريطانية بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 423 لسنة 2019 بإنشاء مؤسسة جامعية مصرية تحت مسمى "جامعات المعرفة الدولية"، يكون مقرها العاصمة الإدارية الجديدة. وبحسب القرار المنشور فى الجريدة الرسمية، تهدف المؤسسة الجامعية لاستضافة فرع داخل جمهورية مصر العربية لجامعة كوفنترى والتى يقع مقرها الرئيسى بالمملكة المتحدة، وتتمتع المؤسسة وكذا الفرع بالشخصية الاعتبارية الخاصة.

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