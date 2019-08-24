عيادات البعثة الطبية للحج تستقبل 76339 حاجاً مصرياً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

استقبلت عيادات البعثة الطبية المصرية للحج حتى صباح اليوم السبت، 76339 حالة مرضية، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم لها، من بينها 71048 حالة بمكة المكرمة، و5291 حالة في المدينة المنورة.

وأشار الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبي بالسعودية ، والمشرف العام على البعثة الطبية للحج، في بيان اليوم، إلى دخول 266 حالة للمستشفيات السعودية، فيما غادرت 221 حالة بعد تمام شفائها، ومازالت هناك 45 حالة تتلقى العلاج اللازم حتى الآن.

وأضاف أنه تم إجراء غسيل كلوي لـ 27 حالة بمستشفيات السعودية حتى صباح اليوم، وذلك بعد عودة عدد من مرضى الفشل الكلوي إلى الأراضي المصرية، فيما تلقت 9 حالات أخرى العلاج الكيماوي، لافتاً إلى أن فريق البعثة يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي، لضمان حصول الحجاج المصريين على الخدمة الطبية على أكمل وجه.

وأكد عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى صباح اليوم، مشيراً إلى أن الفريق الوقائي مستمر في تنظيم ندواته التوعوية للحجاج لتعريفهم بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، وتوزيع المطويات والمنشورات الإرشادية لتجنب الإصابة بالأمراض المعدية وكيفية الوقاية منها.