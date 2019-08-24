الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتعيين رئيس هيئة قضايا الدولة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم:
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها اليوم السبت، القرار الجمهوري رقم 414 لسنة 2019، بتعيين المستشار الدكتور أبوبكر الصديق محمد عامر رزق رئيساً لهيئة قضايا الدولة.
كان المستشار الدكتور أبوبكر الصديق، أدى اليمين الدستوية رئيساً لهيئة قضايا الدولة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس الماضي.
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