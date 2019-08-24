- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم:
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم السبت، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتجديد تعيين عاطف عبدالفتاح عبدالرحمن، في وظيفة أمين عام مجلس الوزراء.
ونص القرار الذي حمل رقم 421 لسنة 2019، على تجديد تعيين عاطف عبدالفتاح عبدالرحمن في وظيفة أمين عام مجلس الوزراء بدرجة نائب وزير لمدة عام اعتباراً من يوم 8 سبتمبر 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر بدرجة نائب وزير.. قرار جمهوري بتجديد تعيين الأمين العام لمجلس الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.