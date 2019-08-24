بدرجة نائب وزير.. قرار جمهوري بتجديد تعيين الأمين العام لمجلس الوزراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم السبت، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتجديد تعيين عاطف عبدالفتاح عبدالرحمن، في وظيفة أمين عام مجلس الوزراء.

ونص القرار الذي حمل رقم 421 لسنة 2019، على تجديد تعيين عاطف عبدالفتاح عبدالرحمن في وظيفة أمين عام مجلس الوزراء بدرجة نائب وزير لمدة عام اعتباراً من يوم 8 سبتمبر 2019.

