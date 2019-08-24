"ملاحقة خائني الأمانات".. 3 ضربات جديدة للرقابة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، ضبط عدد من المسئولين الفاسدين الذين خانوا الأمانة بالاختلاس من عُهَدِهم، وصاحب شركة خاصة للتوريدات قدم رشوة.

وقالت الهيئة في بيان اليوم السبت، إنها مستمرة في ملاحقة أرباب العُهد من خائني الأمانات، ومن استحلوا الاستيلاء على المال العام، حيث ألقت القبض على مديري عموم ورئيسي الإنتاج لمطحني "الشروق" و"الهرم"، ويتبعان شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، ورئيس قطاع المطاحن السابق بالشركة، وأمين صومعة "العهد الجديد" المؤجرة لصالحها؛ لاختلاس الأخير 128 طن من الأقماح بعهدته، وقيام الباقي بتسهيل الاستيلاء عليها عن طريق اصطناعهم كارتات مزورة، أثبتوا من خلالها التوريد الوهمي لتلك الكميات من إحدى الصوامع إلى المطحنين والاستيلاء على قيمتها.

وبعرض جميع المتهمين على النيابة العامة، قررت حبسهم ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

كما ضبطت الهيئة صاحب إحدى الشركات العاملة في مجال توريد المواد الكيماوية الخام لمعهد بحوث البترول التابع لوزارة البحث العلمي، أثناء قيامه بعرض وتقديم مبلغ ٢٥٠ ألف جنيه كدفعة مقدمة لمبلغ نصف مليون جنيه على سبيل الرشوة لأستاذ باحث مساعد بالمعهد، والمكلف برئاسة لجنة جرد الكيماويات والمشرف على الأمن.

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وكانت هذه الرشوة مقابل تسهيله للشركة بصرف مستحقاتها لدى المعهد، والتي تقدر قيمتها بحوالي 11 مليون جنيه، بالإضافة إلى سماحه بالإفراج عن ٣٠ طنًا من المواد الكيماوية المخالفة قيمتها 2 مليون جنيه وسبق توريدها من الشركة، وتم التحفظ عليها لعدم مطابقتها الموصفات ومخالفتها أمر التوريد.

وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت حبسه ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

وألقت الرقابة الإدارية القبض على صراف بفرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة؛ لاختلاسه مبلغ 500 ألف جنيه من عهدته جراء تحصيل فواتير استهلاك المياه، وعدم إثبات توريدها لخزينة الشركة.

وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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