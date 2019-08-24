مصر | عاجل.. سقوط مديري عموم ورئيسي إنتاج بمطاحن الهرم بتهمة الرشوة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. سقوط مديري عموم ورئيسي إنتاج بمطاحن الهرم بتهمة الرشوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت هيئة الرقابة الإدارية، ملاحقة أرباب العُهد من خائني الأمانات، ومن استحلوا الاستيلاء على المال العام، حيث ألقت القبض على التالي:

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١ - مديري عموم ورئيسي الإنتاج لمطحني "الشروق" ، "الهرم" التابعان لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، ورئيس قطاع المطاحن السابق بالشركة، وأمين صومعة "العهد الجديد" المؤجرة لصالحها، لاختلاس الأخير كمية ١٢٨ طن من الأقماح بعهدته، وقيام الآخرين بتسهيل الاستيلاء عليها عن طريق اصطناعهم كارتات مزورة، اثبتوا من خلالها التوريد الوهمي لتلك الكميات من احد الصوامع إلي المطحنان المشار إليهما والتابعان للشركة والاستيلاء على قيمتها، وبعرض جميع المتهمين علي النيابة العامة قررت حبسهم ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات.

٢- صاحب إحدى الشركات العاملة في مجال توريد المواد الكيماوية الخام لمعهد بحوث البترول التابع لوزارة البحث العلمي، أثناء قيامه بعرض وتقديم مبلغ ٢٥٠ ألف جنيه كدفعة مقدمة لمبلغ نصف مليون جنيه على سبيل الرشوة لأستاذ باحث مساعد بالمعهد والمكلف برئاسة لجنة جرد الكيماويات والمشرف على الأمن، وذلك مقابل تسهيله للشركة بصرف مستحقاتها لدى المعهد، والتي تقدر قيمتها بحوالي ١١ مليون جنيه، بالإضافة إلى سماحه بالإفراج عن ٣٠ طن من المواد الكيماوية المخالفة قيمتها مبلغ ٢مليون جنيه وسبق توريدها من الشركة، وتم التحفظ عليها لعدم مطابقتها للموصفات ومخالفتها أمر التوريد، وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت حبسه ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات.

٣- صراف بفرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة لاختلاسه مبلغ ٥٠٠ ألف جنيه من عهدته جراء تحصيل فواتير استهلاك المياه، وعدم إثبات توريدها لخزينة الشركة، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه ٤ أيام على ذمة التحقيقات.