مصر | "177 ألف جنيه".. استمرار حبس نجار وطالب لسرقتهما شقة سكنية بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "177 ألف جنيه".. استمرار حبس نجار وطالب لسرقتهما شقة سكنية بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس نجار وطالب 15 يومًا على ذمة التحقيقات لسرقة أموال ومصوغات ذهبية من داخل شقة بحدائق حلوان.

وكان قسم مباحث حلوان تلقى بلاغًا من "محمد. ب"، صاحب كافتريا ومقيم بمساكن الضباط حدائق حلوان، يفيد بسرقة مصوغات ذهبية وأموال من داخل شقته ولم يتهم أحدًا.

وعلى الفور انتقل الرائد كريم عبد العاطي، معاون المباحث والقوة المرافقة إلى محل الواقعة لكشف غموضها.

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "محمود. م"، نجار، و"مصطفى. ك"، طالب، ومن خلال تتبع خط سيرهما تم ضبطهما وبحوزتهما ١٧٧ ألف جنيه وعلبة مصوغات.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.