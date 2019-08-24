مصر | "7 أطنان".. إخلاء سبيل صاحب مصنع زيوت غير صالحة للاستخدام بمصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "7 أطنان".. إخلاء سبيل صاحب مصنع زيوت غير صالحة للاستخدام بمصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة مصر القديمة، بإخلاء سبيل صاحب مصنع ضبط بحوزته 7 أطنان دهون وزيوت مجهولة المصدر داخل تنكات بدئرة القسم.

وكشفت تحقيقات النيابة ورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة، مفادها أن "أسامة. س. س"، 38 سنة، مسئول عن مصنع زيوت الكائن بمنطقة بطن البقر، يدير المصنع بدون ترخيص لتصنيع الزيوت غير الصالحة للاستخدام وإعادة تعبئتها مرة أخرى بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم استهدافه بمأمورية بالاشتراك مع مفتشي التموين بالمديرية أسفرت عن ضبطه، وعثر بداخل المصنع على 5 أطنان دهون لتصنيع الزيوت الغير صالحة للاستخدام و2.600 طن زيت معدة للبيع داخل تنكات، ميزان بسكول 20 برميلا فارغا.

وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة، وقيامه بتصنيع الزيوت غير الصالحة للاستخدام وتعبئتها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.