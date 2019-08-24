مصر | بعد مطارة أمنية.. حبس 3 ضبط بحوزتهم مخدرات وسيارة مسروقة بالسلام

وتعود بداية الواقعة بتلقى مدير مباحث القاهرة إخطارا يفيد أنه أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة السلام ثان بمنطقة مساكن العبد 560 دائرة القسم واشتبه في سيارة ميكروباص تحمل أرقام ق ر ط 9465 ماركة فوتو صيني الصنع "بيضاء اللون يستقلها ثلاثة أشخاص وفور الاقتراب منهم حاولوا الفرار إلا أنه تمكن من استيقاف السيارة وضبطهم تبين أنهم كل من "رضا. م. ع" 26 سنة عاطل، ضبط بحوزته كمية من مسحوق الهيروين وزنت 3 جرام، وشقيقة "إسلام. م. ع" 28 سنة، "أحمد. ع. ع" 28 سنة عاطل والسابق اتهامه في 3 قضايا أخرهم 4783 لسنة 2012م السلام ثان " مخدرات " وبحوزتهم 3 مفتاح مصطنع وبالكشف الفني عن السيارة المضبوطة بحوزتهم تبين أنها مبلغ بسرقتها في المحضر رقم 27183 لسنة 2019م جنح المرج بتاريخ 13 8 2019م بلاغ أحمد ش، 37 سنة، صاحب مكتب رحلات.

وبسؤالهم بما ضبط بحوزتهم اعترفوا بسرقة السيارة بأسلوب " المفتاح المصطنع " وأقر الأول بحيازته للمادة المخدرة بقصد التعاطي.

وباستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة واتهم بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

