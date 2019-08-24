مصر | إجراء تحليل DNA لطفلة لتحديد صحة نسبها لـ"متسولة الدقي"

وبدأت نيابة الدقي، بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة اتهام متسولة لجارتها بخطف نجلتها البالغة من العمر حوالي سنة ونصف.

وتعود بداية الواقعة، قامت إحدى السيدات بترك نجلتها الصغيرة عند جارتها لظروف السفر، وعندما جاءت السيدة "المتسولة" لمطالبة الطفلة، رفضت الجارة لأنها في حالة سكر، فقامت والدة الطفلة بالإبلاغ لخطفها.

وبالفحص والتحري، وجد أن السيدة متسولة وظهرت منذ 3 أعوام بطفلة صغيرة آخرى واختفت، وبعمل التحريات وجد أن السيدة تخطف أطفال وتعطيهم لمتسولين لإستخدامها في جريمة التسول.

وباعترافها أمام النيابة، قالت السيدة أنها تركت الطفلة منذ فترة لظروف سفر عند إحدى جارتها، وعند عودتها لمطالبة الطفلة رفضت، فتوجه رجال المباحث لمنزل الجارة لأخذ الطفلة، وتم تحرير محضر بالواقعة.