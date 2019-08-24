مصر | "سرقة" و"انتحال صفة".. حبس رجال الشرطة المزيفين في الخليفة

أصدرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، قرارا بحبس تشكيل عصابي مكون من شقيقين وموظف بتهة انتحال صفة رجال شرطة لسرقة محصل 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكما طالبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية بتلقى مباحث قسم شرطة الخليفة بلاغا من "عادل أ م"، صاحب كشك بأنه حال تواجده بالكشك ملكه فوجئ بعدد 3 أشخاص "أدلى بأوصافهم التقريبية" ادعوا بأنهم رجال شرطة وطلبوا منه الاطلاع على كاميرات المراقبة لرصد إحدى السيارات السابق مرورها من أمام الكشك لقيام قائدها بارتكاب واقعة سرقة وارتيابه في أمرهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطهم، وتبين أنهم كل من "ا ع ا" 43 سنة منجد ومقيم ـ دائرة قسم شرطة دار السلام، وبحوزته طبنجة صوت وطلقتين، "ك ع ا" 40 سنة منجد ومقيم بذات العنوان "شقيق الثاني"، و"ع م ا" 25 سنة موظف.

وبمناقشتهم قرر الأول بأنه نظرا لارتباطه بعلاقة صداقة بشخص يدعى "يوسف م م"، 43 سنة، محصل بشركة لتصنيع اللحوم علمه بقيامه بتحصيل مبالغ مالية كبيرة من المحال التجارية الكائنة بمحل الضبط لتوريدها للشركة عمله، فاختمرت فى ذهنه فكرة الاستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية بأسلوب انتحال الصفة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة التى صدرت قرارها السابق.