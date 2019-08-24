مصر | من خلال "كافيه".. حبس 5 ساقطات بتهمة ممارسة الدعارة بالعجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من خلال "كافيه".. حبس 5 ساقطات بتهمة ممارسة الدعارة بالعجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، بحبس شبكة دعارة مكونة من 5 سيدات تضم 4 سيدات مضيفات بكافية وسيدة تعمل راقصة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهن باستقطاب الزبائن من داخل الكافية، لممارسة أعمال الدعارة، بمقابل مبلغ مالي.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط 5 سيدات ضمنهن 4 سيدات مضيفات بكافيه وسيدة تعمل راقصة في العقد الثاني والثالث بمنطقة العجوزة، لقيامهن باستقطاب الزبائن من داخل الكافيه المذكور، وذلك لممارسة أعمال الدعارة، وذلك بمقابل مبالغ مالية.

وبالانتقال والفحص، تم ضبط السيدات داخل الكافيه رفقة 3 شباب، وتبين أنهن اتخذوا من الكافيه وكرًا لاستقطاب الزبائن، وعثر بحوزتهن على مخدرات وسجائر حشيش.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تباشر التحقيقات