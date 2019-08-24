مصر | "متسولة الدقي".. بلاغ يكشف تورطها في اختطاف الأطفال وتشغيلهم في "التسول"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "متسولة الدقي".. بلاغ يكشف تورطها في اختطاف الأطفال وتشغيلهم في "التسول" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت نيابة الدقي، بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة اتهام متسولة لجارتها بخطف نجلتها البالغة من العمر حوالي سنة ونصف.

وتعود بداية الواقعة، عندما قامت إحدى السيدات بترك نجلتها الصغيرة عند جارتها لظروف السفر، وعندما جاءت السيدة "المتسولة" لمطالبة الطفلة، رفضت الجارة لأن الأخيرة في حالة سكر، فقامت والدة الطفلة بالإبلاغ بخطفها.

وبالفحص والتحري، وجد أن السيدة متسولة وظهرت منذ 3 أعوام بطفلة صغيرة أخرى واختفت، وبعمل التحريات وجد أن السيدة تختطف أطفالا وتعطيهم لمتسولين لاستخدامها في جريمة التسول.

وباعترافها أمام النيابة، قالت السيدة إنها تركت الطفلة منذ فترة لظروف سفر عند إحدى جارتها، وعند عودتها لمطالبة الطفلة رفضت، فتوجه رجال المباحث لمنزل الجارة لأخذ الطفلة، وتم تحرير محضر بالواقعة.