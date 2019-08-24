أخبار مصر | ميركل تشيد بالجهود المصرية لحماية حدودها البحرية ومنع الهجرة غير الشرعية (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميركل تشيد بالجهود المصرية لحماية حدودها البحرية ومنع الهجرة غير الشرعية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرضت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية عبر "اليوتيوب"، مقطع فيديو يرصد أبرز إشادات مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى عن مصر.

وقالت أنجيلا ميركل، المستشارة الألمانية، إن العلاقات بين مصر وألمانيا وثيقة ومتعددة، وفي مجالات مختلفة، مشيدة بالجهود التي تبذلها مصر لحماية حدودها البحرية، والتي تمنع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

ومن ناحيته، أكد أولاف شولتز، أنهم يدعمون الجهود المبذولة لتحسين أداء الاقتصاد االمصري، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

