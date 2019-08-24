أخبار مصر | مرصد الكهرباء: الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم 17 ألفا و400 ميجاوات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرصد الكهرباء: الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم 17 ألفا و400 ميجاوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم، 17 ألفا و400 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وتوقع المرصد أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 30 ألف ميجاوات مقابل 28 ألفًا و100 ميجاوات أمس، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 22 ألفًا و600 ميجاوات.

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ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الخامسة و30 دقيقة مساء، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث إنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.