أخبار مصر | بيان عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الأحد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الأحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا، لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر ومتر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر ونصف المتر ومترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وهذا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 35

شبين الكوم 24 34

طنطا 24 34

دمنهور 25 33

الإسكندرية 25 32

بلطيم 24 31

مطروح 24 32

السلوم 22 33

سيوة 23 40

بورسعيد 26 31

دمياط 25 31

الزقازيق 24 37

الاسماعيلية 23 37

السويس 24 37

العريش 23 34

رفح 22 33

رأس سدر 25 36

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نخل 21 36

نويبع 28 39

طابا 25 35

كاترين 18 34

الطور 27 35

شرم الشيخ 29 39

الغردقة 28 37

مرسى علم 28 37

الفيوم 24 37

بنى سويف 24 37

المنيا 23 39

أسيوط 23 39

سوهاج 24 39

قنا 25 40

الأقصر 26 40

أسوان 28 41

أبوسمبل 27 40

الوادى الجديد 26 42

شلاتين 27 35

أبورماد 27 35

حلايب 28 34

رأس حدربة 29 33